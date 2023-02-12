Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüsü ortaya çıktı: Tam o an yer yerinden oynadı

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 10:23

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 11:12

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

04.17’de Osmaniye’de deprem anında yerin sarsıldığı anlar depremin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.