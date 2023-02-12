Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüsü ortaya çıktı: Tam o an yer yerinden oynadı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremin etkilediği Osmaniye’de deprem anına ait yeni görüntü oraya çıktı. Görüntüde deprem sırasında yerin sarsıldığı anlar, depremin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

İHA
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 10:23
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Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

04.17’de Osmaniye’de deprem anında yerin sarsıldığı anlar depremin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.


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