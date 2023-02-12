Son Dakika... Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 03:10
Son Dakika... Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan bilgiye göre, saat 02.30'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 5.6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


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