Son Dakika... Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan bilgiye göre, saat 02.30'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 5.6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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