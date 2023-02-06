Kahramanmaraş merkezli büyük deprem... Ümit Özdağ, Erdoğan'a 'vur emri' çağrısı yaptı

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 20:01

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 20:03

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir çağrı geldi.

Özdağ, felaket bölgesinde yağma olaylarının yaşandığını öne sürüp askere ve polise vur emri verilmesini istedi.

Özdağ'ın Twitter hesabından Erdoğan’ı etiketleyerek yaptığı paylaşımı şöyle:

“Bölgeden alçakça yağma görüntü ve haberleri geliyor. Yağmacılara karşı asker ve polise vur emri verilmeli. Aksi takdirde ülke olarak önü alınamayacak başka olaylar ile karşı karşıya kalacağız.”