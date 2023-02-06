Kahramanmaraş merkezli büyük deprem... Ümit Özdağ, Erdoğan'a 'vur emri' çağrısı yaptı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, deprem bölgesinde yağma yapıldığını öne sürerek ‘vur emri’ çıkarılmasını istedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 20:01
Kahramanmaraş merkezli büyük deprem... Ümit Özdağ, Erdoğan'a 'vur emri' çağrısı yaptı
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir çağrı geldi.

Özdağ, felaket bölgesinde yağma olaylarının yaşandığını öne sürüp askere ve polise vur emri verilmesini istedi.

Özdağ'ın Twitter hesabından Erdoğan’ı etiketleyerek yaptığı paylaşımı şöyle:

“Bölgeden alçakça yağma görüntü ve haberleri geliyor. Yağmacılara karşı asker ve polise vur emri verilmeli. Aksi takdirde ülke olarak önü alınamayacak başka olaylar ile karşı karşıya kalacağız.”


deprem Zafer Partisi Ümit Özdağ

İlgili Haberler

Ünlü psikiyatrdan çocuklar için 'deprem' uyarısı

Ünlü psikiyatrdan çocuklar için 'deprem' uyarısı
Deprem bölgesine uçak seferi yapılıyor mu? Adana, Elazığ, Diyarbakır ve Hatay'a uçak seferleri var mı?

Deprem bölgesine uçak seferi yapılıyor mu? Adana, Elazığ, Diyarbakır ve Hatay'a uçak seferleri var mı?
UAEA, Türkiye'deki depremlerin nükleer bir tehdit oluşturmadığını duyurdu

UAEA, Türkiye'deki depremlerin nükleer bir tehdit oluşturmadığını duyurdu

En Çok Okunan Haberler