Kahramanmaraş merkezli deprem Sivas'ta da hasara yol açtı

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 14:27

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 14:36

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki depreminin hissedildiği Sivas’ın Gürün ve Gemerek ilçelerinde kerpiç yapılarda çökmeler oldu.

Gürün ilçesinde bir cami minaresinde de hasar oluştu. Sivas’ta şehir merkezinde çatlaklar oluşan bir binadakiler tahliye edildi.

Sarsıntının etkisiyle paniğe kapılanlar binaları terk ederek sokağa çıktı.