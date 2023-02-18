Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili 120 tutuklama

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik bulunan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda, sorumlulukları tespit edilen 120 zanlı tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 15:26
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili 120 tutuklama
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili cumhuriyet başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 400 zanlının sorumlulukları belirlendi.

Yakalanan şüphelilerden 120'si tutuklandı, 112'si hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 13 zanlı hakkında yakalama kararı, 23 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.

Başsavcılıkların talimatıyla halen 14 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 11'inin hayatta olmadığı belirlendi. İncelemelerde, 5 zanlının yurt dışında olduğu tespit edildi, 39 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


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