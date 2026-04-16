Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası 66 site için erişim engeli talebi

16.04.2026 08:30:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen saldırıya ilişkin Telegramda provokasyon yapan 66 URL adresi hakkında içerik çıkarılması ve erişimin engellenmesi talebinde bulunuldu. Saldırıya ilişkin görüntülerin paylaşıldığı tespit edilen ve yaklaşık 100 bin üyesi bulunan ‘C31K’ adlı grup kapatıldı.

Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen saldırıya ilişkin, olay görüntülerini Telegram üzerinden yaydığı tespit edilen hesaplar hakkında adli süreç başlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca yapılan incelemelerde, özellikle Telegram üzerinden saldırıya ait görüntülerin paylaşıldığı ve provokatif içeriklerin dolaşıma sokulduğu belirlendi.

Yetkililer, kamu düzenini korumak ve söz konusu içeriklerin yayılmasını engellemek amacıyla 66 URL adresi hakkında içerik çıkarılması ve erişimin engellenmesi talebinde bulundu.

Öte yandan, yaklaşık 100 bin üyesi bulunan ve saldırıya ilişkin görüntülerin paylaşıldığı tespit edilen ‘C31K’ adlı grup kapatıldı. Provokatif paylaşımlar yaptığı belirlenen kullanıcılar hakkında da adli işlem başlatıldığı bildirildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

İlgili Konular: #kahramanmaraş #erişim engeli

Zonguldak'ta okuluna saldırı yapacağına dair mesaj atan öğrenciye gözaltı!
Zonguldak'ta okuluna saldırı yapacağına dair mesaj atan öğrenciye gözaltı! Sınıf arkadaşlarının bulunduğu Whatsapp grubuna okulda saldırı yapacağına yönelik mesajlar atan 17 yaşındaki lise öğrencisi B.T.A. polis ekipleri tarafından evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 6 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirilirken, B.T.A.’nın daha önce eğitim gördüğü lisede, sınıfta torpil patlattığı için okuldan atıldığı ortaya çıktı.
Kahramanmaraş'taki okul saldırısını gerçekleştiren saldırganın babası tutuklandı
Kahramanmaraş’taki okul saldırısını gerçekleştiren saldırganın babası tutuklandı Kahramanmaraş’ta 9 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısına ilişkin soruşturmada, saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin babası 1. sınıf emniyet müdürü ve polis başmüfettişi U.M.’nin tutuklandığı açıklandı. Açıklamada "İlk bulgular çerçevesinde olayın terör bağlantısına dair herhangi bir tespit bulunmamakta olup, bireysel bir saldırı olduğu değerlendirilmektedir" denildi.
Kahramanmaraş'ta 9 kişi öldüren saldırgan hakkında 'ilginç' ayrıntı
Kahramanmaraş’ta 9 kişi öldüren saldırgan hakkında ‘ilginç’ ayrıntı Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenciyi öldüren, 17 öğrenciyi yaralayan 8. sınıf öğrencisinin WhatsApp profil fotoğrafının 6 kişinin katili Elliot Rodger olduğu ortaya çıktı.