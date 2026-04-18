Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybetmişti: Kerem pilot olmak istiyormuş

18.04.2026 14:53:00
Kahramanmaraş'ta okuldaki saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki Kerem Erdem Güngör’ün eniştesi Durmuş Koca, “Olay sabahı Kerem’in babası sohbetimizde, oğlunun en büyük hayalinin pilot olmak istediğini söylemişti. O şimdi cennet kuşu oldu” dedi.

Onikişubat ilçesine bağlı Haydarbey Mahallesi’ndeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda İsa Aras Mersinli’nin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 5’inci sınıf öğrencileri Belinay Nur Boyraz, Bayram Nabi Şişik, Kerem Erdem Güngör ve Zeynep Kılıç’ın cenazeleri Şeyh Adil Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.

Mezarlığa gelen aile yakınları, okul arkadaşları ve yurttaşlar, çocukların mezarları başına notlar yazıp çiçek, şeker bıraktı, dualar etti.

"KARDEŞİ KEREM’İN YOKLUĞUNU HİSSEDİYOR"

Kerem’in mezarına çiçekler diken eniştesi Durmuş Koca, Kerem Erdem’in ön sıralarda oturduğu için kurşunların ilk isabet ettiği çocuklardan biri olduğunu söyledi.

Olayın ardından Kerem’i hastanelerde aradıkları söyleyen Koca, “Ben enişteleriyim. Kerem kaynımın oğluydu. Kerem çok tatlı çocuktu. Kimseyi kırmayan güler yüzlü tarif edilemeyen bir çocuktu. Ağzından tek kelime kötü söz çıkmazdı. Bizi de çok severdi. Biz ona doyamadan gitti. Kerem en önde oturduğu için kurşunun ilk isabet ettiği çocuklardan birisi olmuş. Kerem’i hastanede aramaya başladık olay günü. Bir süre hastaneleri aradık bulamadık Kerem’i. Kerem ortanca çocuktu iki kız kardeşi daha var. Kerem’in küçüğünün halen aklı ermiyor ama Kerem’in yokluğunu hissediyor. Onu arıyor” dedi.

Durmuş Koca, ''Sözün bittiği yerdeyiz. Mekanları cennet olsun. Cennet kuşu onlar zaten. Kerem’in bir hikayesi vardı. Babası ile konuştum o sabah. ‘Oğlum pilot olmak istiyor’ demişti bana. Babasının acısı çok büyük” diye konuştu.

Saldırıların ardından en büyük soru: Çocukları okula gönderelim mi? 'Kalıcı çözüm bilimsel ve pedagojik bir eğitim sisteminden geçiyor' Türkiye’yi sarsan okul saldırılarının ardından öğretmenler üç gün iş bıraktı; veliler ise çocuklarını okula gönderme konusunda kaygı yaşıyor. Konuya ilişkin Cumhuriyet'e konuşan TÖBSEN Genel Başkanı Deniz Ezer, "Güvenlik görevlisi ya da fiziki önlemler elbette gerekli ancak kalıcı çözüm bilimsel ve pedagojik bir eğitim sisteminden geçiyor" dedi.
Saldırıya dair çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı... Okul katliamı göz göre göre mi geldi? Kahramanmaraş’ta okul katliamını yapan saldırganın her gün çantasını arayan ve psikolojik durumunu yakından takip eden müdür yardımcısının bir ay önce okuldan ayrıldığı ortaya çıktı. Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Çevik, “Bu çocuk avucuna kalem batıran, kendi boğazını kesen agresif biriydi. Alparslan hocam ‘Korkmayın, çantasını yoklamadan içeri almıyorum’ derdi” ifadesini kullandı.
Okul saldırısının ardından... Şanlıurfa Valiliği'nden 'ek tedbir' kararı Şanlıurfa Valiliği, Siverek'te yaşanan okul saldırısının ardından eğitim kurumlarıyla ilgili ek tedbirler alındığını duyurdu. Tedbirler arasında "bütün öğrenci velileri ve ziyaretçilerin, okul bahçe kapısı girişinde yapılacak kontrolün ardından okul idaresinin bilgisi dahilinde okula girişine izin verileceği" maddesi yer aldı.