Kahramanmaraş'taki okul saldırısında öğrencilerine siper olmuştu: Ayla öğretmenin eşi cenazede fenalaştı!

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda dün öğle saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda, matematik öğretmeni 3 çocuk annesi Ayla Kara (55) da hayatını kaybetti.

Kara ile birlikte toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası U.M. tutuklandı.

Öğrencilerini korumak için kendisini siper ettiği öğrenilen matematik öğretmeni Ayla Kara'nın cenazesi bugün yakınları tarafından morgdan alınarak defnedilmek üzere Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'ne getirildi.

Ayla Kara'nın cenaze töreninin düzenleneceği Tekir Mahallesi Çarşı Cami’ne yakınları geldi. Bu sırada camiye gelen Ayla Kara’nın eşi Ramazan Kara, fenalaştı. Sağlık ekiplerince müdahale edilen Kara, tedbir amaçlı ambulansa götürüldü.

Öte yandan öğretmen Ayla Kara’nın 3 çocuk annesi olduğu çocuklarından Furkan Kara’nın avukat, oğlu Ertuğrul Kara’nın öğrenci, kızı Dilara Karabıyık’ın ise evli olduğu öğrenildi.