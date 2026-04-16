Kahramanmaraş'taki okul saldırısında öğrencilerine siper olmuştu: Ayla öğretmenin eşi cenazede fenalaştı!

16.04.2026 12:19:00
İHA
Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na yönelik düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın eşi Ramazan Kara, cenaze töreninin düzenleneceği camide fenalaştı. Ramazan Kara'ya sağlıkçılar müdahale etti.

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda dün öğle saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda, matematik öğretmeni 3 çocuk annesi Ayla Kara (55) da hayatını kaybetti.

Kara ile birlikte toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası U.M. tutuklandı.

Öğrencilerini korumak için kendisini siper ettiği öğrenilen matematik öğretmeni Ayla Kara'nın cenazesi bugün yakınları tarafından morgdan alınarak defnedilmek üzere Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'ne getirildi.

Ayla Kara'nın cenaze töreninin düzenleneceği Tekir Mahallesi Çarşı Cami’ne yakınları geldi. Bu sırada camiye gelen Ayla Kara’nın eşi Ramazan Kara, fenalaştı. Sağlık ekiplerince müdahale edilen Kara, tedbir amaçlı ambulansa götürüldü.

Öte yandan öğretmen Ayla Kara’nın 3 çocuk annesi olduğu çocuklarından Furkan Kara’nın avukat, oğlu Ertuğrul Kara’nın öğrenci, kızı Dilara Karabıyık’ın ise evli olduğu öğrenildi.

Öğretmeni, saldırgan İsa Aras Mersinli'yi anlattı: 'En belirgin özelliği...' Kahramanmaraş’taki okul saldırısını düzenleyen saldırgan İsa Aras Mersinli'nin öğretmeni dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öğretmen, saldırganın derste sık sık defterine bir şeyler karaladığını ve teneffüslerde ise genellikle yalnız dolaştığını belirtti.
Son dakika... Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı: 8’i öğrenci biri öğretmen 9 kişi hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda öğretmen ve öğrencilerden 9 kişi hayatını kaybetti. Olayda saldırganın da öldüğü ifade edildi. Saldırıyı düzenleyen İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ve annesi Peyman Pınar Mersinli gözaltına alındı. Baba Mersinli'nin 1. sınıf emniyet müdürü ve polis başmüfettişi olduğu öğrenildi.
Kahramanmaraş’ta okul saldırısı: Hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin isimleri belli oldu Kahramanmaraş’ta okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin isimleri belli oldu.