Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 12:00

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 12:01

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkılan binalarda, ekipler yoğun bir kurtarma çalışması yaptı.

10'uncu güne girilmesine rağmen yaşam bulgusuna ulaşılan enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Termal kamera, duvar arkası görüntüleme cihazı ve köpekle yapılan aramada canlı emaresine ulaşılamayan bölgelerde ise enkazlar kaldırılıyor.

ŞEHİR DIŞINA TAŞINIYOR

İş makineleriyle alınan enkaz, kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşınıyor.

Öte yandan kentin birçok bölgesinde başlatılan hasar tespit çalışmaları da yoğun olarak sürdürülüyor.