Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı
Depremin büyük yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı. Ekipler bugün sabah saatlerinden itibaren çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkılan binalarda, ekipler yoğun bir kurtarma çalışması yaptı.
10'uncu güne girilmesine rağmen yaşam bulgusuna ulaşılan enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Termal kamera, duvar arkası görüntüleme cihazı ve köpekle yapılan aramada canlı emaresine ulaşılamayan bölgelerde ise enkazlar kaldırılıyor.
ŞEHİR DIŞINA TAŞINIYOR
İş makineleriyle alınan enkaz, kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşınıyor.
Öte yandan kentin birçok bölgesinde başlatılan hasar tespit çalışmaları da yoğun olarak sürdürülüyor.
kahramanmaraş Kahramanmaraş depremi enkaz enkaz kaldırma 6 Şubat depremi deprem artçı deprem AFAD son depremler
En Çok Okunan Haberler
-
- Haluk Levent kaza geçirdi
- 'Yalvarıyorum' diye seslendi: Çürük evde oturmayın
- Sağlık çalışanı canlı yayında isyanını haykırdı
- Trafik kazası geçiren Haluk Levent'ten ilk açıklama
- Ercan'dan canlı yayında kahreden tahmin
- Erdoğan'ın hedefinde Kılıçdaroğlu vardı
- ATV'den ünlü oyunculara AHBAP sansürü: 'Benim yüzümden'
- Ünlü sunucu paylaştı: 'Açlığa ve soğuğa dayanamadı'
- Can kaybı sayısı 31 bin 974'e yükseldi
- Bahçeli'nin ardından Soylu da AHBAP'ı tehdit etti