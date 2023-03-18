Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.2 ve 3.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta 4.6, 4.2 ve 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 12:57
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.2 ve 3.7 büyüklüğünde deprem
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AFAD, saat 08.14'de merkez üssü Kahramanmaraş’a bağlı Göksun ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Saat 10.38'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Son olarak AFAD, saat 12.25'te 4,2 büyüklüğünde deprem yaşandığını belirtti.  Deprem 6,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.


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