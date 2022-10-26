Kahramanmaraş'ta 5. kattan düşen genç öldü

26 Ekim 2022 Çarşamba, 15:16

Yunus Emre Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir apartmanın 5. katında ikamet eden Murat Köker, apartmanın balkonundan beton zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köker, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Köker'in cesedi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.