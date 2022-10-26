Kahramanmaraş'ta 5. kattan düşen genç öldü
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir apartmanın 5. katından düşen 22 yaşındaki genç yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Yunus Emre Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir apartmanın 5. katında ikamet eden Murat Köker, apartmanın balkonundan beton zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köker, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Köker'in cesedi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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