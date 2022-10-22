Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem

22 Ekim 2022 Cumartesi, 15:29

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.10'da meydana gelen sarsıntının derinliği 7,47 kilometre olarak belirlendi.