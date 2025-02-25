Kahramanmaraş’ta acı olay... Kamyonun çarptığı yaya öldü: Sürücü gözaltında
Kahramanmaraş’ta kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
M.K. (50) idaresindeki 06 EOV 075 plakalı kamyon, Trabzon Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Gündeşli’ye (77) çarptı.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ali Gündeşli’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Gündeşli’nin cenazesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
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