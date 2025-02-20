Pendik’te kontrolden çıkan kamyon yokuş aşağı kaydı

İstanbul’da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Pendik Sülüntepe’de kontrolden çıkan bir kamyon yokuş aşağı kaydı.

Pendik’te kontrolden çıkan kamyon yokuş aşağı kaydı
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İHA
Yayınlanma: 20.02.2025 - 14:32

İstanbul’da günlerdir devam eden kar yağışı, trafiği olumsuz etkilemeye devam ediyor. Karlı ve buzlanmış yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücülerden bazıları kazalarla karşı karşıya kaldı.

Pendik Sülüntepe’de bir kamyon, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yokuş aşağı hızla kayan kamyon, sol tarafa dönerek durabildi. Büyük bir kazaya yol açmadan duran kamyonun o anları, çevredeki bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Etiketler: #İstanbul #istanbul kar yağışı #kamyon

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