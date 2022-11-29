Kahramanmaraş'ta balık ölümleri üzerine harekete geçildi
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir kanalda balık ölümlerinin olduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler kanala su takviyesine başladı.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Kılılı Mahallesi'nde bulunan Gavur Gölü kanalında balık ölümlerinin meydana gelmesinin ihbar edilmesi üzerine Türkoğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Yapılan incelemede kuraklık nedeniyle deşarj kanalında yeterli su olmaması nedeniyle balıkların oksijen yetersizliği nedeniyle öldükleri tespit edildi.
Türkoğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün girişimleri ile Devlet Su İşleri 20. Bölge Müdürlüğü 201. Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu kanala su takviyesi yapılarak balık ölümlerinin önüne geçildi.
Türkoğlu ilçesinde bulunan Gavur Gölü, 1950'li yıllardan itibaren hem sıtmayla mücadele hem de tarım arazisi oluşturulması amacıyla kurutulmaya başlanmış ve göl havzasında tekrar su birikmemesi için derin deşarj kanalları açılmıştı.
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