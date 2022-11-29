Oyuncu Güzin Çorağan, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

29 Kasım 2022 Salı, 14:31

Güzin Çorağan'ın cenazesi, Balıkesir'in Gömeç ilçesi Dursunlu Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek yakınları ve komşularından helallik alınmasının ardından mahalle camisine götürüldü.

Güzin Çorağan'ın eşi, oyuncu Tayfun Çorağan, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Oyuncunun cenazesi, öğle vakti yakınları ve yurttaşların katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

GÜZİN ÇORAĞAN KİMDİR?

Bursa Oda Tiyatrosu'nda 1962 yılında sanat kariyerine başlayan Güzin Çorağan, uzun süre tiyatro oyunculuğu yaptı.

Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Asiye Nasıl Kurtulur?" filminde de rol alan, Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği üyesi Çorağan, "Duruşma" filmindeki performansıyla 12. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazandı.

Çorağan, "Bizimkiler" dizisinde oynadığı "Almancı Davut'un eşi" rolüyle tanınıyordu.