Kahramanmaraş'ta bir eve silahlı saldırı!
Kahramanmaraş'ta bir evde silahlı saldırı sonucu hasar oluştu. Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şehit Evliya Mahallesi Çuhadar Ali Caddesi'nde Y.E.Ö'ye ait apartman dairesine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş edildi.
Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Açılan ateş sonucu ikametin kapısında hasar meydana geldi.
Zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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