Kahramanmaraş'ta bir eve silahlı saldırı!

Yayınlanma: 15.04.2024 - 13:33

Güncelleme: 15.04.2024 - 13:34

Şehit Evliya Mahallesi Çuhadar Ali Caddesi'nde Y.E.Ö'ye ait apartman dairesine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş edildi.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Açılan ateş sonucu ikametin kapısında hasar meydana geldi.

Zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.