Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından Naci Görür'den kritik açıklama: 'Riskli bir bölge'
Kahramanmaraş'taki 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından Jeoloji Mühendisi Profesör Doktor Naci Görür, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda dikkat çeken bulundu. Görür, "Biliyorsunuz, Maraş bölgesi riskli bir bölge" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.34'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremin ardından 14.46-15.40 saatleri arasında en büyüğü 3.2 olan 16 artçı sarsıntı meydana geldi.
Depremin ardından Jeoloji Mühendisi Profesör Doktor Naci Görür sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Görür paylaşımında, "Arkadaşlar, Kahramanmaraş, Pazarcık/İğdeli’de 4,4 deprem oldu. Deprem Karasu Grabeni'nin Doğu kenarında ve Doğu Hatay Fayı üzerinde. Biliyorsunuz, Maraş bölgesi riskli bir bölge. Bu bölgede Gölbaşı-Türkoğlu arası en son 1513, Doğu Hatay Fayı 1822 ve Amanos Fayı 521’de kırılmış" dedi.
Arkadaşlar, K. Maraş, Pazarcık/İğdeli’de 4,4 deprem oldu. Deprem Karasu Grabeninin Doğu kenarında ve Doğu Hatay Fayı üzerinde. Biliyorsunuz, Maraş bölgesi riskli bir bölge. Bu bölgede Gölbaşı-Türkoğlu arası en son 1513, Doğu Hatay Fayı 1822 ve Amanos Fayı 521’de kırılmış. pic.twitter.com/pBS2kga9nN— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 20, 2022
Video Haberler
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
- Çocukları gibi seviyor
- AFAD gönüllüleri, bu kez eğitim için kolları sıvadı
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'de istifa depremi!
- Akşener’den Erdoğan’a ‘bunu yapma’ telefonu
- Liz Truss istifa etti
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Ne açıklayacağı ortaya çıktı
- Kız öğrencilere çağdışı uyarı
- 'Bu gerçek, o görüşmede de masaya kondu!'
- Fakıbaba'nın yeni adresi belli oldu
- Yeşim Salkım desteklediği siyasiyi açıkladı
- Anadolu Ajansı'ndan 'Erdoğan' sansürü