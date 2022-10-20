Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından Naci Görür'den kritik açıklama: 'Riskli bir bölge'

20 Ekim 2022 Perşembe, 17:38

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.34'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremin ardından 14.46-15.40 saatleri arasında en büyüğü 3.2 olan 16 artçı sarsıntı meydana geldi.

Depremin ardından Jeoloji Mühendisi Profesör Doktor Naci Görür sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Görür paylaşımında, "Arkadaşlar, Kahramanmaraş, Pazarcık/İğdeli’de 4,4 deprem oldu. Deprem Karasu Grabeni'nin Doğu kenarında ve Doğu Hatay Fayı üzerinde. Biliyorsunuz, Maraş bölgesi riskli bir bölge. Bu bölgede Gölbaşı-Türkoğlu arası en son 1513, Doğu Hatay Fayı 1822 ve Amanos Fayı 521’de kırılmış" dedi.