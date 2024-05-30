Kahramanmaraş'ta deprem!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2024 - 07:37
Kahramanmaraş'ta deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 03.34'de gerçekleşen depremin derinliği 7 km olarak bildirildi.


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