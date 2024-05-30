Kahramanmaraş'ta deprem!
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 03.34'de gerçekleşen depremin derinliği 7 km olarak bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 30, 2024
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-05-30
Saat:03:34:41 TSİ
Enlem:37.27056 N
Boylam:37.02722 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Y8ERuv2IlZ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
En Çok Okunan Haberler
-
- Ebru Şahin ve Murat Yıldırım aynı dizide!
- 'Hançeri sen çok uzun yıllar tuttun'
- Prof. Dr. Özlem Kumrular yaşamını yitirdi
- Behzat Ç.'nin genç oyuncusu hayatını kaybetti
- Hakime bak! 'Cephane'sini sergiledi
- Erdoğan, CHP'ye ziyaret için tarih verdi
- 13 milyar dolarlık 'Kıyamet Günü' uçağı inşa ediliyor!
- 3 çocuğunu öldürdü!
- Erdoğan'dan 'uyutma' açıklaması
- Kredi kartı kullananlar dikkat: Bankalardan yeni karar!