Kahramanmaraş'ta depremzedeler sorumluların bulunması için suç duyurusunda bulundu

Yayınlanma: 09.06.2023 - 15:14

Güncelleme: 09.06.2023 - 15:28

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat’ta meydana gelen depremde kent merkezinde bulunan 8 bloklu Ebrar Sitesi yıkıldı. Onlarca kişinin yaralı olarak kurtarıldığı sitenin enkazından 300’den fazla kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Ebrar Sitesi sakinleri ve yakınları, sorumluların cezalandırılması adına suç duyurusunda bulundu.

Kahramanmaraş Adalet Sarayı önünde toplanan depremzede yurttaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Ebrar Sitesi sakinleri adına sorumluların bulunması ve cezalandırılması için adliyeye suç duyurusunda bulunan grup adına Av. Mustafa Mert Doğan açıklama yaptı. Avukat Doğan, "Ebrar Sitesi’nde sadece yapı denetim firması ya da müteahhitten daha öte bir ihmal zinciri var. Yıkılan onlarca konuttan bahsediyoruz. Deprem bölgesinde bu yapılaşmaya izin verenler de bunu denetlemeyenler de eninde sonunda bu yıkıma doğrudan ya da dolaylı olarak sorumluların hepsinden hesap sormak için buradayız. Savcılığa suç duyurusu ve şikayetlerimizi ileteceğiz" dedi.

Ebrar Sitesi K Blok’ta ailesini kaybeden Fatma Irmak ise, "Müteahhit değil bu ihmal zincirindeki herkesin yapı denetim ve imara açan onaylayan kişilerin hepsinin yakalanmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz. Sadece Ebrar Sitesi için burada değiliz. Şehrimizde Fazilet ve Ezgi apartmanlarında da birçok insan vefat etti. Adını bilmediğimiz birçok apartman var. Umarım bizim davamız adaletin sağlanması için bir emsal olur" diye konuştu.

Depremzedelerden Sema Kutlu ve Merve Aksu da günlerce enkazların başında beklediklerini ifade ederek tüm sorumluların tespit edilip ceza almasını istediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından grup adliyeye geçerek suç duyurusunda bulundu.