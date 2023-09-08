Kayseri'de 3 katlı binada korkutan yangın: Bina tahliye edildi!
Kocasinan ilçesinde 3 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Tarsus Caddesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katında, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı.
Oturma odasında çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede tüm daireyi sardı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Tahliye edilen binadaki yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bizim soyunma odamız Erdoğancı'
- 'Kripto Faruk'un cezası belli oldu
- Soylu'ya açılan davada karar çıktı!
- Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye ek yatırım paketi
- Akşener'le ilgili çarpıcı iddia
- İşte tablo tablo memur ve emekli maaşları
- İstanbul’a sürpriz isim!
- İktidardan emeklilik açıklaması
- Erbaş iddiaları affetmedi
- Maaş zammında yeni dönem