Kayseri'de 3 katlı binada korkutan yangın: Bina tahliye edildi!

Kocasinan ilçesinde 3 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 08.09.2023 - 09:56
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Tarsus Caddesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katında, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı.

Oturma odasında çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede tüm daireyi sardı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Tahliye edilen binadaki yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


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Kayseri itfaiye Soruşturma Tahliye Yangın

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