Kahramanmaraş'ta depremzedenin feryadı içler acıttı: Ceset torbası vermediler, altısını da inekleri yemlediğim torbaya koydum

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 18:30

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 18:30

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından 16 gün geçti, acılar dinmediği gibi katlanarak devam etti.

Kentin Türkoğlu ilçesi Şekeroba köyünde yaşayan Servet Bolat isimli yurttaş, gözyaşları içerisinde deprem sürecinde yaşadıklarını anlattı. Ailesinden 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Bolat, ceset torbası olmadığı için ineklere verilen yem torbasını kullanmak zorunda kaldığını söyledi.

Bolat'ın konuşması şu şekilde:

“Kül oldu gitti. Altısını torbaya koydum, parçalarını kendi imkanlarımla gömdüm, başka kimse yok, öyle gitti hepsi… Soba devriliyor, tutuşuyor ev. İçinden çıkamadık. Çocuklar, kardeşim, gelin hepsi gitti. Birini biz çıkartabildik, ötekilerin hepsi gözümüzün önünde... Damla su yoktu. Belki bir su olsaydı kurtarma şansımız yüzde 100’dü. Ben ne yapayım… Ev olmuş, bark olmuş; gitti hepsi... Yem torbalarına koyduk gömdük. Ceset torbası vermedi, Türkoğlu hastanesi, devlet hastanesi. İnekleri yemlediğim yem torbasına koydum altısını da, kendi ellerimle gömdüm."