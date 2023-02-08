Kahramanmaraş'ta duygulandıran anlar... İtfaiye eri enkazdan çıkardıkları yaşlı adama kendi botlarını verdi: 'Peki sen ne yapacaksın?'

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 15:28

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 16:38

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki büyük deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ülke genelinde milli yas ilan edilirken, deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremler nedeniyle Kahramanmaraş'a giden Merzifon Belediyesi itfaiye ekipleri, Trabzon Caddesi'nde bir apartmanın enkazından yaşlı bir adamı sağ çıkardı.

“SEN BİZİ DÜŞÜNME”

Bir itfaiye eri, yalın ayak olduğunu gördüğü yaşlı adama kendi botlarını çıkararak giydirdi.

Görüntülerde yaşlı adamın 'Sen ne yapacaksın?' sorusuna itfaiye erinin "Sen bizi düşünme, biz giyeriz bir şey" cevabını verdiği görülüyor.

Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan yaşlı adam 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürü Yetkin Aydıner, tüm güçleriyle göçük altında kalanları kurtarmaya çalıştıklarını, şimdiye kadar 2 kişiyi enkazdan sağ çıkardıklarını söyledi.