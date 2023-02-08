Son dakika... Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre merkez üssü Malatya Doğanşehir olan 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 14:35
Son dakika... Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.11’de, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı.

Verilere göre, deprem 13.18 km derinlikte meydana geldi.


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