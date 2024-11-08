Kahramanmaraş’ta fabrika yangını!

Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasının pamuk işleme bölümünde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Kahramanmaraş’ta fabrika yangını!
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İHA
Yayınlanma: 08.11.2024 - 10:22

Kahramanmaraş’ta Kavlaklı Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir tekstil fabrikasının hallaç bölümünde yangın çıktı.

Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına müdahale için itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.


Etiketler: #fabrika #tekstil #Yangın #kahramanmaraş

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