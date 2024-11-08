Kahramanmaraş’ta fabrika yangını!
Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasının pamuk işleme bölümünde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Kahramanmaraş’ta Kavlaklı Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir tekstil fabrikasının hallaç bölümünde yangın çıktı.
Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına müdahale için itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Etiketler: #fabrika #tekstil #Yangın #kahramanmaraş
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