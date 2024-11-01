Kahramanmaraş'ta fabrikada yangın paniği!

Yayınlanma: 01.11.2024 - 09:00

Güncelleme: 01.11.2024 - 09:03

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Karaziyeret Mahallesi’ndeki tekstil bota fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı.

Fabrikadaki bir makineden dumanların yükseldiğini gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

25 personelin 6 araç müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.

İlk incelemelerde yangının, elektrik kontağından çıktığı belirlenirken, fabrikada hasar meydana geldi.