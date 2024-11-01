Kahramanmaraş'ta fabrikada yangın paniği!
Kahramanmaraş’ta bir tekstil boya fabrikasında yangın çıktı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonunda söndürülebildi.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Karaziyeret Mahallesi’ndeki tekstil bota fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı.
Fabrikadaki bir makineden dumanların yükseldiğini gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
25 personelin 6 araç müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.
İlk incelemelerde yangının, elektrik kontağından çıktığı belirlenirken, fabrikada hasar meydana geldi.
Etiketler: #kahramanmaraş #Yangın
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