Kahramanmaraş'ta fabrikada yangın paniği!

Kahramanmaraş’ta bir tekstil boya fabrikasında yangın çıktı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonunda söndürülebildi.

Kahramanmaraş'ta fabrikada yangın paniği!
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DHA
Yayınlanma: 01.11.2024 - 09:00

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Karaziyeret Mahallesi’ndeki tekstil bota fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı.

Fabrikadaki bir makineden dumanların yükseldiğini gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

25 personelin 6 araç müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.

İlk incelemelerde yangının, elektrik kontağından çıktığı belirlenirken, fabrikada hasar meydana geldi. 


Etiketler: #kahramanmaraş #Yangın

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