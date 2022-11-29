Kahramanmaraş'ta feci kaza... Servis midibüsü ile minibüs çarpıştı: 17 yaralı
Kahramanmaraş'ta, işçi servis midibüsü ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 17 kişi yaralandı.
Mehmet Akif Mahallesi'nde 29 Kasım Salı akşam saatlerinde; Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca da kaydedilen kazada S.K. yönetimindeki 46 S 0346 plakalı işçi servis midibüsü ile M.K.'nin kullandığı 46 ACL 522 plakalı minibüs bulvarda çarpıştı.
Kazada işçi servisi devrilerek park halindeki 46 KZ 346 plakalı hafif ticari araca, bu araç da park halindeki 07 EDB 24 ve 34 ZR 1100 plakalı otomobillere çarptı.
17 KİŞİ YARALANDI
Kazada midibüs ve minibüste bulunan 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
HASTANELERE KALDIRILDILAR
İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı.
Video Haberler
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
En Çok Okunan Haberler
-
- Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın annesi ilk kez konuştu
- Geminin dümeninde aç, susuz tam 11 gün...
- Ret, inkar, hakaret...
- BAE'ye sürpriz ziyaret!
- İsmi anıt çınara verildi
- 'Gerçekten de bu bir trajedidir'
- Portakal, adayı 'net' diyerek açıkladı
- Soylu'nun AKP'ye verdiği mesaj ne?
- Sözleşmeliye 3+1 şartı geliyor
- AKP'den seçim tarihi ve sistem 'değişikliği' sinyali