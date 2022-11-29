Kahramanmaraş'ta feci kaza... Servis midibüsü ile minibüs çarpıştı: 17 yaralı

29 Kasım 2022 Salı, 17:57

Mehmet Akif Mahallesi'nde 29 Kasım Salı akşam saatlerinde; Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca da kaydedilen kazada S.K. yönetimindeki 46 S 0346 plakalı işçi servis midibüsü ile M.K.'nin kullandığı 46 ACL 522 plakalı minibüs bulvarda çarpıştı.

Kazada işçi servisi devrilerek park halindeki 46 KZ 346 plakalı hafif ticari araca, bu araç da park halindeki 07 EDB 24 ve 34 ZR 1100 plakalı otomobillere çarptı.

17 KİŞİ YARALANDI

Kazada midibüs ve minibüste bulunan 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

HASTANELERE KALDIRILDILAR

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı.