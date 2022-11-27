Servis midibüsü kamyonete çarptı: 4 yaralı
Kocaeli’de, D-100 kara yolu İzmit geçişinde seyir halindeki kamyonete, yolcu servis midibüsü çarptı, 4 kişi yaralandı.
Feci kaza, 27 Kasım Cuma saat 14.00 sıralarında D- 100 kara yolu Şirintepe Mahallesi geçişinde meydana geldi.
İbrahim Viran idaresindeki 41 P 8271 plakalı servis midibüsü, aynı yöne giden İzzet Oğuz idaresindeki 54 TF 970 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
TEDAVİYE ALINDILAR
Kazada henüz ismi öğrenilemeyen servis midibüsündeki 2 yolcu ile araç sürücüleri İzzet Oğuz ve İbrahim Viran yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla yaralılar, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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