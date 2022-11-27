Servis midibüsü kamyonete çarptı: 4 yaralı

27 Kasım 2022 Pazar, 17:13

Feci kaza, 27 Kasım Cuma saat 14.00 sıralarında D- 100 kara yolu Şirintepe Mahallesi geçişinde meydana geldi.

İbrahim Viran idaresindeki 41 P 8271 plakalı servis midibüsü, aynı yöne giden İzzet Oğuz idaresindeki 54 TF 970 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

TEDAVİYE ALINDILAR

Kazada henüz ismi öğrenilemeyen servis midibüsündeki 2 yolcu ile araç sürücüleri İzzet Oğuz ve İbrahim Viran yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla yaralılar, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.