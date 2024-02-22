Kahramanmaraş'ta FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı

Kahramanmaraş'ta, FETÖ'ye yönelik operasyonda, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru yakalandı.

AA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 14:33
Kahramanmaraş'ta FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince FETÖ üyesi şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve meslekten ihraç edilen polis M.K'nin (37) adresini tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan M.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


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