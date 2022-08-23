Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonunda 1 tutuklama
Kahramanmaraş’ta Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonda, hakkında 1 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. (36) isimli şüpheli Afşin ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.
Yakalanan şüpheli Afşin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Elbistan ceza infaz kurumuna teslim edildi.
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