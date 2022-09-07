Alanya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Antalya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde Hasan Özgür'ün (69) kullandığı 07 NSK 81 plakalı otomobil, Çamlıca Mahallesi Kozlar yaylasında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü Özgür'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Özgür'ün cenazesi Alanya Belediyesi morguna götürüldü.
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