Alanya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Antalya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

AA
07 Eylül 2022 Çarşamba, 13:08
Alanya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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Antalya'nın Alanya ilçesinde Hasan Özgür'ün (69) kullandığı 07 NSK 81 plakalı otomobil, Çamlıca Mahallesi Kozlar yaylasında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü Özgür'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Özgür'ün cenazesi Alanya Belediyesi morguna götürüldü.


kaza Trafik Alanya

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