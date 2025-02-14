Kahramanmaraş'ta 'kar' esareti: 20 mahalleye ulaşım durdu

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 20 mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Ekipler harekete geçti.

Kahramanmaraş'ta 'kar' esareti: 20 mahalleye ulaşım durdu
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AA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 11:56

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Elbistan ve Nurhak ilçelerinde 20 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kentte iki gün önce başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle kapanan Elbistan'da 14, Nurhak'ta 6 kırsal mahallenin yolunu açmak için çalışmalarına devam ediyor.


Etiketler: #kahramanmaraş

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