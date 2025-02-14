Kahramanmaraş'ta 'kar' esareti: 20 mahalleye ulaşım durdu
Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 20 mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Ekipler harekete geçti.
Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Elbistan ve Nurhak ilçelerinde 20 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Kentte iki gün önce başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle kapanan Elbistan'da 14, Nurhak'ta 6 kırsal mahallenin yolunu açmak için çalışmalarına devam ediyor.
Etiketler: #kahramanmaraş
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