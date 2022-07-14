Kahramanmaraş'ta kavgaya müdahale eden polislere saldıran 3 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta iki grup arasında çıkan kavgada polislere saldırıda bulunan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

AA
14 Temmuz 2022 Perşembe, 09:26
Kahramanmaraş'ta kavgaya müdahale eden polislere saldıran 3 kişi tutuklandı
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Kahramanmaraş merkeze bağlı Mağralı Mahallesi Mağralı Ökkeş Caddesi üzerinde 3 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenlere çevredeki yurttaşlara küfürler savurdu, ihbar üzerine olay yerine polis ekibi geldi.

Yurttaşları darbettiği de belirtilen şüphelilere polisler müdahale etmek istedi. Ancak sosyal medyada paylaşılan görüntülerde zanlıların polis memurları C.Ç. ve E.H'ye de saldırdıkları görüldü.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, takviye güçler sayesinde etkisiz hale getirilen İ.T, T.T. ve S.T isimli şüphelilerin yurttaşların linç girişiminden kurtarıldığı kaydedilirken "Cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli, 'zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

 

 


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