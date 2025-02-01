Kahramanmaraş'ta korkunç yangın... 1 kişi öldü, 4 kişi hastaneye kaldırıldı!

Türkoğlu ilçesinde 2 katlı prefabrik evde çıkan yangında 83 yaşındaki İsmet Kalli hayatını kaybetti, 4 kişi de dumandan etkilendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta korkunç yangın... 1 kişi öldü, 4 kişi hastaneye kaldırıldı!
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DHA
Yayınlanma: 01.02.2025 - 12:16

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesimne bağlı Yeşilyöre Mahallesi'ndeki 2 katlı prefabrik evde gece saatlerinde yangın çıktı.

Evin alt katından yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede 2 katı sararken, 4 kişi kendi imkanları ile dışarı çıktı.

Dumandan etkilenen bu kişiler ambulanslarla Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne götürülürken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Elektrikli sobadan çıktığı değerlendirilen yangının ardından içeri giren ekipler, alt katta yaşayan ve dumandan etkilenen İsmet Kalli'nin (83) cesedine ulaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kalli'nin cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Adlı Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.


Etiketler: #kahramanmaraş #Prefabrik ev #Yangın #duman

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