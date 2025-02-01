İstanbul'da büyük fabrika yangını... Patlama sesleri duyuldu!
Çekmeköy'deki lastik deposunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek deponun yanındaki tekstil atölyesine de sıçrayan yangına itfaiye, 53 araç ve 133 personelle müdahale etti. Zaman zaman patlama seslerinin de duyulduğu yangın, söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
İstanbul'un Çekmeköy ilçesine bağlı Alemdağ Mahallesi'nde Saray Caddesi'ndeki 3 bin metrekare kapalı alana sahip lastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, deponun yanındaki tekstil atölyesine sıçradı.
PATLAMA SESLERİ DUYULDU
Yoğun dumana neden olan yangına itfaiye ekipleri, 53 araç ve 133 personelle müdahale etti. Müdahale sırasında yanan lastik deposundan ara ara patlama sesleri duyuldu.
Alevlerin çevredeki iş merkezleri ve depolara sirayet etmemesi için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ekiplerin soğutma ve dumanın tahliyesi için çalışmaları devam ediyor.
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