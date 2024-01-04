Palet üretim tesisinde çıkan yangın... Mobilya imalathanesine de sıçradı!

Yayınlanma: 04.01.2024 - 08:23

Güncelleme: 04.01.2024 - 08:23

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Ardiyeciler Sanayi Sitesi'nde saat 23.00 sıralarında yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Hasan Kutlu'ya ait geri dönüşüm ve palet üretimi yapılan tesiste çıkan yangın, bitişiğindeki mobilya imalathanesine de sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise kısa sürede büyüyen yangına müdahale etti.

1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ!

Ekipler, yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucunda alevleri kontrol altına alarak, söndürdü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, dumandan etkilenen 1 kişi ambulansta tedavi edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.