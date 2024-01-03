Son Dakika: Bayrampaşa Belediyesi'nin arşivinde yangın çıktı

Son dakika haberi... İstanbul’da Bayrampaşa Belediyesi binasının arşiv bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 03.01.2024 - 15:01
Son Dakika: Bayrampaşa Belediyesi'nin arşivinde yangın çıktı
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Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde, belediyeye ait binanın ikinci katındaki arşiv bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Binadakiler tahliye edilirken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sağlık ekiplerince dumandan etkilenen bazı kişilere müdahale edildi.

Bu arada, itfaiye araçlarının caddeye girişini engelleyen park halindeki araçlar çekiciyle kaldırıldı.


Bayrampaşa Belediyesi Yangın

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