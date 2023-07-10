Kahramanmaraş'ta korkutan yangın!
Kahramanmaraş’ta ormanlık arazide çıkan yangın ikametlere sıçramadan söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Onikişubat ilçesi Hacı Bayram Veli mahallesinde yer alan Orman Bölge Müdürlüğü’nün bahçesinde yangın çıktı.
Bahçedeki ormanlık alanda çıkan yangına ihbar üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Ekiplerin kısa sürede olay yerine intikalinin ardından yangın etraftaki ikametlere sıçramadan söndürüldü.
Soğutma işlemleri yapılan yangın sonrası polis ekipleri soruşturma başlattı.
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