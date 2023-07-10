Kahramanmaraş'ta korkutan yangın!

Kahramanmaraş’ta ormanlık arazide çıkan yangın ikametlere sıçramadan söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 10.07.2023 - 16:30
Kahramanmaraş'ta korkutan yangın!
Abone Ol google-news

Onikişubat ilçesi Hacı Bayram Veli mahallesinde yer alan Orman Bölge Müdürlüğü’nün bahçesinde yangın çıktı.

Bahçedeki ormanlık alanda çıkan yangına ihbar üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin kısa sürede olay yerine intikalinin ardından yangın etraftaki ikametlere sıçramadan söndürüldü.

Soğutma işlemleri yapılan yangın sonrası polis ekipleri soruşturma başlattı.


Yangın kahramanmaraş

İlgili Haberler

Çarşı pazar yangın yeri: Bir kilo bamya 100 lira!

Çarşı pazar yangın yeri: Bir kilo bamya 100 lira!
Haliç metro köprüsü altında korku dolu anlar: Trafo patlayınca yangın çıktı

Haliç metro köprüsü altında korku dolu anlar: Trafo patlayınca yangın çıktı
Ortaca'daki orman yangını kontrol altına alındı

Ortaca'daki orman yangını kontrol altına alındı

En Çok Okunan Haberler