Kahramanmaraş'ta orman yangını!

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iki alanda orman yangını çıktı. Şu ana kadar 8 hektar orman arazisi zarar gördü.

AA
Yayınlanma: 15.07.2023 - 17:53
Kahramanmaraş'ta orman yangını!
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi kırsalında yangını görenler durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye iki helikopter ile arazözler sevk edildi.

Ekipler yangına müdahale ettiği sırada, Kartal ve Karahasanlı mahalleleri kırsalında da orman yangını başladığı bilgisi alındı. Bölgeye yönlendirilen ekiplerce yapılan müdahale sonrası Kartal Mahallesi kırsalındaki yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Çalışmalara Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri de destek veriyor.

8 HEKTAR ARAZİ ZARAR GÖRDÜ

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, söndürme çalışmalarının havadan ve karadan müdahaleyle sürdüğünü, şu ana kadar 8 hektar civarında orman arazisinin zarar gördüğünü belirtti.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun yangının devam ettiği Karahasanlı Mahallesi kırsalına gelerek Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı'dan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.


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