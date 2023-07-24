Kahramanmaraş'ta orman yangını!
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki ormanda yangın çıktı. Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Bertiz bölgesindeki Kabasakal mevkisinde orman yangını çıktı.
İhbar sonrası Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda yangın söndürme işçisi, arazöz ve su tankı bölgeye sevk edildi.
Ayrıca alevlere havadan müdahale etmek için bölgeye yangın söndürme helikopteri de sevk edildi.
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