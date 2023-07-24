Milas'ta orman yangını
Muğla'nın Milas ilçesinde, orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla'nın Kısırlar Mahallesi yakınlarında saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanları fark edenler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi.
İhbarla bölgeye çok sayıda hava ve kara unsuru sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.
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