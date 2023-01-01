Samsun'da pazarcılara silahlı saldırı: 2 yaralı
Samsun'un İlkadım ilçesindeki semt pazarında tezgah açan Turgay A. (40) ile Yakup B. (39) silahlı saldırıda yaralandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda semt pazarına gelen kimliği belirsiz kişiler, pazarcılar Turgay A. ile Yakup B.'ye tabancayla ateş açtı.
Turgay A. ve Yakup B. yaralanırken, şüpheliler kaçtı.
Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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