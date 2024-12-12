Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü, 2’si polis 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si polis 3 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü, 2’si polis 3 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 12.12.2024 - 10:32

Kaza, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Nefsidoğanlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Narlı’dan Pazarcık istikametine giden A.Y. (73) idaresindeki 27 L 7497 plakalı hafif ticari araç yolun sağına yanaştı.

Sürücü aniden sola doğru manevra yapıp ’U’ dönüşü yapmak istediği sırada araç, aynı yöne seyir halindeki polis aracı ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ticari araç sürücüsü A.Y’nin hayatını kaybettiğini, araçtaki C.Y.’nin (74) ise ağır yaralandığını belirledi.

Kazada 2 trafik polisinin de yaralandığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaralılar, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.


Etiketler: #kahramanmaraş

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