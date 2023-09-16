Kahta'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından, Kahta baraj yolundaki bir aracı durdurarak arama yapıldı.
Yapılan aramada H.S. (31) ve M.N.S. (24) isimli şahıslar, 18.15 gram uyuşturucu ve uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan H.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.N.S. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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