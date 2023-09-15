Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 15.09.2023 - 15:54
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Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün ve bugün Karasu ve Kocaali ilçelerinde bulunan 2 adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda 6 kilogram kubar esrar, 1 kilogram bonzai, 326 gram metamfetamin, 45 gram kokain, 200 gram skunk, 181 kök kenevir, 3 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 62 bin 200 TL ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca, 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 158 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 2 ruhsatsız av tüfeği bulundu, 6 şüpheli, gözaltına alındı. 


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