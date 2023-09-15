Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün ve bugün Karasu ve Kocaali ilçelerinde bulunan 2 adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonda 6 kilogram kubar esrar, 1 kilogram bonzai, 326 gram metamfetamin, 45 gram kokain, 200 gram skunk, 181 kök kenevir, 3 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 62 bin 200 TL ele geçirildi.
Operasyonda ayrıca, 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 158 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 2 ruhsatsız av tüfeği bulundu, 6 şüpheli, gözaltına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım!
- Erdoğan'dan gece yarısı atama ve görevden alma!
- THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
- Mesaj atıp çatıdan atladılar!
- Erdoğan dün görevden almıştı
- Özgür Özel adaylığını ilan etti
- Eris varyantı resmen Türkiye'de...
- Ebrar Karakurt önergesine ret!
- Önce evlerini sonra vücutlarını istila ettiler
- Havacılık üniversitesinin başına gelene bak!