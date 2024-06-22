Kahvaltı sofrasında başından tabancayla vuruldu!

Yayınlanma: 22.06.2024 - 12:06

Güncelleme: 22.06.2024 - 12:11

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Karamanlı Sokak’ta bulunan bir evde meydana gelen olayda yabancı uyruklu C.R. (24) ve aile üyeleri kahvaltıda bir araya geldi.

Evden silah seslerinin gelmesi üzerine yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise başından tabanca ile vurulan ve ağır yaralanan C.R. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın gerçekleştiği esnada salonda bulunan C.R’nin 6 yaşındaki oğlu B.R. ile kardeşi M.R. emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.