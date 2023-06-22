Kahvehanecilerin tartışması kanlı bitti: 2 yaralı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde branda çekme meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 22.06.2023 - 09:33
Kahvehanecilerin tartışması kanlı bitti: 2 yaralı
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Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Karadirek Köyü’nde kahvehane işleten H.A. ile aynı yerdeki diğer kahvehaneyi işleten S.A ve oğlu F.A arasında iş yeri önüne branda çekme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A. yanında bulundurduğu bıçakla S.A. ve F.A.’yı yaraladı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavgaya ilişkin H.A. gözaltına alındı.


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