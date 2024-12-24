Kahvehanede çıkan kavgada kan aktı: 2 kişi yaralandı!

Ankara'da husumetlilerinin bulunduğu kahvehaneye gelen 3 kişi, pompalı tüfekle ateş açtı. Kahvehane bulunanların da karşılık vermesiyle çıkan çatışmada yaralanan 2 kişi, tedavi gördükleri hastanede yakalandı. Polis, olaya karışan 3 kişinin daha yakalanması için çalışma başlattı.

Kahvehanede çıkan kavgada kan aktı: 2 kişi yaralandı!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 08:29

Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Saimekadın Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede dün akşam saat 21.30 sıralarında silahlar patladı.

İddiaya göre; Ç.Ş., M.Ç. ve N.Ö., aralarında husumet bulunan M.A. ve Ş.A.’nın bulunduğu kahvehaneye silahlı saldırı düzenledi. Ardından husumetlilere ait olduğu belirtilen otomobile ateş açan 3 şüpheli, yaya olarak olay yerinden uzaklaşmaya başladı.

Bu sırada kahvehaneden çıkan ve saldırıdan yara almadan kurtulan M.A. ve Ş.A., otomobilden aldıkları silahla husumetlilerinin arkasından gidip, ateş açtı. Taraflar arasında yaşanan silahlı çatışma mahallede endişe yarattı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE GÖZALTINA ALINDILAR

Polisin silahlı kavga ile yaptığı araştırmada saçma ve kurşunların isabet etmesiyle yaralanan Ç.Ş. ve Ş.A., tedavi görmek için gittikleri hastanede yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan 1 pompalı tüfek ile bir tabanca da ele geçirildi. Polis ekipleri kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


Etiketler: #Ankara #Kahvehane #kavga #silah

İlgili Haberler

Malatya'da 4 kişi arasında silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Malatya'da 4 kişi arasında silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
Konya'daki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Konya'daki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Bandırma'da dehşet anları... Sanayi sitesinde 2 grup arasında silahlı kavga: Baba ve oğul yaralandı!

Bandırma'da dehşet anları... Sanayi sitesinde 2 grup arasında silahlı kavga: Baba ve oğul yaralandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler