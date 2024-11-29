Kahvehanede çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 gözaltı

Yayınlanma: 29.11.2024 - 11:54

Güncelleme: 29.11.2024 - 11:54

Kepez ilçesi Yeni Mahalle’deki bir kahvehanede Uğur Akyol, kuzeninin daha önce çalıştığı kahvehanenin sahibiyle kalan parasının verilmesi ve sigorta işlemleri hakkında görüşmek için kahvehaneye gitti. Görüşme sırasında, Akyol ile F.D. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, F.D., yanında taşıdığı tabancayla Akyol’a ateş etti. Akyol, sol omuz ve bel kısmından vurularak ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri, olay yerine geldi. Akyol, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

F.D., olayın ardından suç aletini olay yerinde bırakarak taksiyle kaçmaya çalıştı. Yunus ekiplerinin takibi sonucu yakalanan F.D., taksiden inip yaya olarak kaçmaya kalktı. Kısa sürede yakalanan F.D., polis ekiplerine teslim edildi.

Akyol’un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu’nda yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Akyol’un cenazesi, Antalya’da toprağa verilecek.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, F.D.'nin gözaltı işlemleri sürüyor.