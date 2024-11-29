Batman'da gece ortalık karıştı! İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Yayınlanma: 29.11.2024 - 10:22

Güncelleme: 29.11.2024 - 10:24

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerince Körük Mahallesi'nde iki grup arasında yaşanan sözlü tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle İ.H.Ö,(23) sırtından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İ.H.Ö, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.