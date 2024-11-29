Batman'da gece ortalık karıştı! İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Batman’da gece saatlerinde yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da gece ortalık karıştı! İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 10:22

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerince Körük Mahallesi'nde iki grup arasında yaşanan sözlü tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle İ.H.Ö,(23) sırtından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İ.H.Ö, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #batman #bıçaklı kavga

İlgili Haberler

Batman’da sokak karıştı: Polisten TOMA’lı ve biber gazlı müdahale!

Batman’da sokak karıştı: Polisten TOMA’lı ve biber gazlı müdahale!
'Faiz' karşılığında senetle borç: Batman'da 'tefecilik' yapan şüpheli tutuklandı

'Faiz' karşılığında senetle borç: Batman'da 'tefecilik' yapan şüpheli tutuklandı
Batman’da feci kaza... Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Batman’da feci kaza... Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler