Batman'da gece ortalık karıştı! İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Batman’da gece saatlerinde yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerince Körük Mahallesi'nde iki grup arasında yaşanan sözlü tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle İ.H.Ö,(23) sırtından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İ.H.Ö, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #batman #bıçaklı kavga
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ben o gün tecavüze uğramadım diye...'
- MSB'den açıklama geldi
- Saat verildi, sayı istendi
- Bakanlığın web sitesinde farklı çıktı!
- İki ilde emniyet müdürü görevden alındı
- Şirket 7 gün önce kurulmuş
- TCMB ve TBB'den açıklama
- Ay yüzeyinin altında devasa bir yapı keşfedildi
- Asya'nın özel meyvesi Erzincan'da yetişiyor!
- 'Kan, vajinal sıvı, anne sütü ve uyuşturucu...'